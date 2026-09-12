Зеленський повідомив про ураження 2-х хімпідприємств в РФ і цілі в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за цю добу уражено два підприємства в РФ, ціль в Чорному морі і ряд об'єктів в Таганрозі.

"За цю добу уражено два підприємства хімічної промисловості РФ в Пермському та Самарському регіонах. Є уражена ціль в Чорному морі", – написав він у Телеграмі в суботу.

Президент нагадав, що у Таганрозі воїни СБУ уразили виробництво FPV-дронів та склади зберігання БпЛА, резервуар з нафтопродуктами, РЛС, комплекс "Панцир-С2".

"Також є підтвердження влучної роботи наших воїнів цього тижня. Зокрема, було знищено літак Cу-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було уражено нафтовий об'єкт", – перелічив Зеленський.

Він подякував усім, хто справедливо відповідає росіянам на всі їхні терористичні удари по українцях. "Війна має повертатися додому. Це важливо", – додав Зеленський.