СБУ підтвердила ураження виробництва FPV-дронів та складів БпЛА під Таганрогом

У ніч на 12 вересня Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела операцію в районі Таганрога Ростовської області РФ, під час якої уразила низку важливих об'єктів російського військового призначення.

Як йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі в суботу, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по:

▪️ Двох складах зберігання БпЛА;

▪️ Об'єкту виробництва FPV-дронів;

▪️ Зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцирь-С2";

▪️ Резервуару із пально-мастильними матеріалами;

▪️ РЛС П-18 "Терек".

"На всіх уражених об'єктах зафіксовано пожежі", – зазначили в спецслужбі.

"Знищення виробничих і складських потужностей БпЛА та FPV-дронів зменшує можливості російських військ використовувати їх проти України. Це пряма відповідь на масовані атаки росії, під час яких ворог запускає ударні дрони для терору та ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави", – наголосили в СБУ.

Раніше у суботу російські телеграм-канали, губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев писали, що у ніч проти 12 вересня безпілотники атакували російські міста Тольятті Самарської області та Таганрог Ростовської області РФ.