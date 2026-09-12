Вранці росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед яких шестеро – маломобільні – Зеленський

Під російськими ударами минулої ночі були десять областей, українські захисники збили понад 200 повітряних цілей, але, на жаль, не всі, загалом за минулу ніч щонайменше 61 особа зазнала поранень, серед них – діти, троє загинули, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вранці росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині. Поранено одинадцять людей, серед яких шестеро – маломобільні", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу.

Крім того, як зазначив Зеленський, в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. "Тридцять сім людей постраждало. Пошуки ще двох, станом на зараз безвісти зниклих людей, тривають безперервно. Необхідні служби на місці", – написав він.

За його словами, у Запорізькій області двоє людей загинули від удару "шахеда" по житлових будинках. Шестеро людей поранені. Є постраждалі й унаслідок удару по підприємству в Запоріжжі. "У Кривому Розі був ракетний удар по критичній інфраструктурі. Троє людей поранені, одна людина загинула. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ще двоє людей поранені на Київщині ", – написав Зеленський.

Зеленський наголосив, що під російськими ударами минулої ночі були десять областей, і в багатьох досі літають російські ударні дрони. "Знову удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині", – додав він.

"Понад 200 повітряних цілей збили наші захисники лише від початку цієї доби, але, на жаль, не всі. І коли росіяни ось так неприховано перетворюють звичайних людей на цілі своїх терористичних атак, прикро, що реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації. Гідна відповідь, яка дійсно має шанси зупинити вбивства й захистити людей, завжди спільна", – наголосив Зеленський.

"Вдячний кожному, хто допомагає Україні з антибалістикою. Кожному, хто робить тиск на Росію відчутним. І кожному, хто допомагає українцям та українкам, де б вони не були", – резюмував очільник української держави.