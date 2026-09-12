Окупанти завдали удару по "Запоріжсталі" 4 балістичними ракетами – міськрада

РФ атакувала чотирма балістичними ракетами "Запоріжсталь", яка навіть не відновила роботу після попередніх обстрілів, повідомила міськрада.

"Росія втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь". У ніч на 12 вересня чотири балістичні ракети влучили на територію підприємства. Четверо працівників отримали травми, троє з них перебувають у міських лікарнях", йдеться у повідомленні міськради на сайті у суботу.

Через ворожий удар руйнування критичні: пошкоджені обладнання цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура.

Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат досі не відновив виробництво. Цього разу обстрілами пошкоджені основне й допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередньо руйнування оцінюють як критичні.

Наголошується, що загрози техногенної аварії немає: виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, а кількість працівників на території – суттєво обмежена. Зараз фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти.

""Запоріжсталь" виробляла чавун і сталь для цивільних потреб та не була військовою ціллю. Повторні удари по вже зупиненому підприємству – це системне знищення промисловості, робочих місць та економічної основи Запоріжжя й усієї країни", – наголосили у міськраді.