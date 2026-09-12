Вже 35 постраждалих в Одеській області через ворожу атаку – ОВА

До 35 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Одеську область, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На Одещині станом на 11 годину внаслідок ворожої атаки постраждали 35 людей, серед них п'ятимісячне немовля", – написав він у Телеграмі у суботу.

Ще двоє людей не виходять на зв'язок, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Працівники ДСНС врятували 13 людей, зокрема двох дітей.

Раніше повідомлялось про 28 постраждалих (серед них двоє дітей – ІФ-У), через масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газогін низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано.