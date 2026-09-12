Обшуки проводяться по всій Україні через фальсифікований препарат для схуднення Biopatid – прокуратура

Правоохоронці наразі проводять понад 250 санкціонованих обшуків по всій Україні у справі виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Дніпропетровська обласна прокуратура спільно з СБУ проводять одночасні слідчі дії у різних регіонах країни. Йдеться про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid" у складі організованої групи", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у суботу.

Понад 250 санкціонованих обшуків уже тривають. Офіс генпрокурора пообіцяв повідомити про деталі справи пізніше.

Кваліфікація – ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.