Поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть лише до станції Конотоп, на Суми не поїдуть

Поїзди у Сумській області тимчасово курсуватимуть до станції в Конотопі через високу інтенсивність ударів РФ по залізничній інфраструктурі. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці" в коментарі "Суспільному".

"Ми розуміємо, що це створює незручності для пасажирів, які заздалегідь запланували поїздки, але безпека є нашим основним пріоритетом. Сумська ОВА разом із ДСНС знайшли можливість допомогти з автобусними трансферами між Сумами і Конотопом. Тому сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі: поїзд+автобус", – повідомили в УЗ.

Водночас залізничники розповіли, що ситуація може змінюватися кожного дня. В УЗ закликали пасажирів бути готовими до різних варіантів довезення/трансферів чи комбінованих транспортних маршрутів. Все залежатиме від безпекової ситуації.