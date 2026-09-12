Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пунктів управління та місць зберігання ударних БпЛА ворога

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження 11 вересня та в ніч на 12 вересня пунктів управління та місць зберігання ударних БпЛА ворога на ТОТ Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

"11 вересня та в ніч на 12 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора. Уражено пункти управління БпЛА противника у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у суботу.

Повідомляється також про ураження складів та місць зберігання ударних БпЛА противника у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

В Алчевську Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника.

Зазначено, що наразі ступінь завданих збитків уточнюється.