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Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пунктів управління та місць зберігання ударних БпЛА ворога

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Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пунктів управління та місць зберігання ударних БпЛА ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження 11 вересня та в ніч на 12 вересня пунктів управління та місць зберігання ударних БпЛА ворога на ТОТ Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

"11 вересня та в ніч на 12 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора. Уражено пункти управління БпЛА противника у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у суботу.

Повідомляється також про ураження складів та місць зберігання ударних БпЛА противника у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

В Алчевську Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника.

Зазначено, що наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

#уаження #генштаб #склади
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