"ArcelorMittal Кривий Ріг" вчергове зазнало російського ракетного удару, загинуло двоє

Росія завдала чергового ракетного удару по гірничо-металургійному комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) вночі у суботу, йдеться в повідомленні підприємства у Facebook.

"Обстріл агресора уніс життя двох співробітників підрядних організацій…, два співробітники підприємства поранені ", – зазначив комбінат.

Наголошується, що був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій: на місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники.

АМКР уточнив, що в результаті атаки пошкоджено виробничі та допоміжні об'єкти, й наразі фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

Комбінат нагадав, що в грудні 2022 року підприємство зазнало першого руйнівного ракетного удару. Тоді був зруйнований сортопрокатний цех та загинув співробітник. В серпні 2026 року в результаті ворожої атаки загинули два співробітники підприємства й один співробітник підрядної організації, 18 людей було поранено. Було пошкоджено основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.