Хмара зустрівся з американськими сенаторами

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів важливу зустріч із сенаторами США, що представляють Республіканську партію, під час якої подякував Сполученим Штатам за стратегічну підтримку України, обговорив нагальні потреби Сил оборони та представив низку проєктів та напрямів, заснованих на унікальному бойовому досвіді України, повідомила пресслужба Міноборони України.

"Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з сенаторами США Томом Тіллісом, Джоном Кертісом та Аланом Армстронгом", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у суботу.

Очільник Міноборони висловив вдячність за постачання критично важливого озброєння, яке здійснюється зокрема через механізми PURL та JUMPSTART, наголосивши, що американська допомога зміцнює фронт та рятує життя.

Хмара детально поінформував американську делегацію про поточну ситуацію на передовій та нові виклики з боку агресора. За словами міністра, Росія продовжує ескалацію, зокрема нарощує удари по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі, збільшує обсяги виробництва балістичних ракет та реактивних дронів, атакує цивільні судна, намагаючись заблокувати український зерновий експорт.

"Зупинити Росію можна лише силою. Для цього критично важливо продовжувати підтримку Сил оборони та надавати Україні всі необхідні засоби для захисту людей і знищення російського воєнного потенціалу", – підкреслив міністр оборони.

Під час зустрічі українська сторона передала сенаторам конкретний перелік потреб для протидії російській агресії, де пріоритетним напрямком залишається посилення протиповітряної оборони (ППО). Водночас було зазначено, що співпраця має двосторонню цінність. Українська сторона представила низку проєктів та напрямів, заснованих на унікальному бойовому досвіді України. Ця експертиза здатна суттєво посилити США та допомогти союзникам бути готовими до викликів сучасних технологічних війн.

Міноборони України висловило глибоку вдячність Сполученим Штатам за солідарність та підтримку на шляху до відновлення справедливого і тривалого миру.