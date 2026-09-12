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ЦСО "Альфа" СБУ у серпні знешкодили майже 6 тис окупантів, більше 9 тис БпЛА та НРК та інших засобів ворога

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ЦСО "Альфа" СБУ у серпні знешкодили майже 6 тис окупантів, більше 9 тис БпЛА та НРК та інших засобів ворога
Фото: СБУ

Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) у серпні 2026 року знешкодили майже 6 тис окупантів, шостий місяць поспіль обіймаючи першу позицію рейтингу ефективності серед підрозділів Сил оборони.

"Вже пів року "Альфа" демонструє найвищі показники серед підрозділів Сил оборони України, завдаючи ворогу відчутних втрат на передовій та в тилу. За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи" СБУ, у серпні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6000 окупантів", йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у суботу.

За даними СБУ також було уражено: 9142 БпЛА та НРК різного типу; 2977 одиниць автомобільної техніки; 2791 антену та вузол зв'язку; 1183 фортифікаційні споруди; 756 розрахунків БпЛА; 222 склади з БК та майном; 48 артилерійських систем та САУ; 46 одиниць броньованої техніки, з них 13 танків та 33 бойові броньовані машини; 26 засобів РЛС/РЕБ; 23 РСЗВ; 20 одиниць водного транспорту; 17 засобів ППО; 4 одиниці авіаційної техніки.

#альфа #підсумки #серпень #війна
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