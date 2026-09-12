Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Четверо людей, один із них – медик, загинули на Донеччині минулої доби – поліція

1 хв читати
Додати як джерело

Поліція зафіксувала 1016 ударів РФ по лінії фронту та житловому сектору Донецької області протягом 11 вересня, чотири людини загинули, один із них – медик "швидкої", п'ятеро зазнали поранень, повідомила Національна поліція.

"Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов'янськ, селища Черкаське, Ясногірка, села Золоті Пруди, Левадне, Привілля, Селезнівка. Руйнувань зазнали 63 цивільних об'єкти, з них 45 житлових будинків", йдеться у повідомленні Національної поліції на сайті у суботу.

Повідомляється, що по Краматорську росіяни завдали 10 ударів бомбами "КАБ-250", РСЗВ "Торнадо-С" і дронами – вбили двох цивільних осіб, пошкодили 4 багатоквартирних і 22 приватних будинки, заклад освіти, СТО, поштомат, стоянку, 3 цивільні авто.

Слов'янськ зазнав п'ятьох атак, зокрема трьома бомбами "КАБ-250". Одна людина загинула, троє дістали травми. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 10 приватних будинків,  заклад освіти, об'єкт інфраструктури.

У Ясногірці БпЛА "Ланцет" поцілив в автомобіль "швидкої допомоги". Один медичний працівник загинув, ще двоє зазнали поранень. У Золотих Прудах пошкоджено 3 приватних будинки і 3 автомобілі, у Черкаському та Левадному – об'єкти інфраструктури, у Селезнівці – приватний будинок.

Крім того, встановлено інформацію про двох поранених людей у Новодонецькому, які постраждали 10 вересня під час ворожого авіаудару шістьма бомбами.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

#донецька #жертви #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО після 11 вересня

Зеленський: Відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО після 11 вересня

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що нинішню відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО …

Читати
Це історичний крок вперед – єврокомісар Кубілюс про перше засідання Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Це історичний крок вперед – єврокомісар Кубілюс про перше засідання Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс назвав "історичним кроком перед" перше установче засідання Альянсу ЄС та України у сф…

Читати