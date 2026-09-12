Четверо людей, один із них – медик, загинули на Донеччині минулої доби – поліція

Поліція зафіксувала 1016 ударів РФ по лінії фронту та житловому сектору Донецької області протягом 11 вересня, чотири людини загинули, один із них – медик "швидкої", п'ятеро зазнали поранень, повідомила Національна поліція.

"Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов'янськ, селища Черкаське, Ясногірка, села Золоті Пруди, Левадне, Привілля, Селезнівка. Руйнувань зазнали 63 цивільних об'єкти, з них 45 житлових будинків", йдеться у повідомленні Національної поліції на сайті у суботу.

Повідомляється, що по Краматорську росіяни завдали 10 ударів бомбами "КАБ-250", РСЗВ "Торнадо-С" і дронами – вбили двох цивільних осіб, пошкодили 4 багатоквартирних і 22 приватних будинки, заклад освіти, СТО, поштомат, стоянку, 3 цивільні авто.

Слов'янськ зазнав п'ятьох атак, зокрема трьома бомбами "КАБ-250". Одна людина загинула, троє дістали травми. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 10 приватних будинків, заклад освіти, об'єкт інфраструктури.

У Ясногірці БпЛА "Ланцет" поцілив в автомобіль "швидкої допомоги". Один медичний працівник загинув, ще двоє зазнали поранень. У Золотих Прудах пошкоджено 3 приватних будинки і 3 автомобілі, у Черкаському та Левадному – об'єкти інфраструктури, у Селезнівці – приватний будинок.

Крім того, встановлено інформацію про двох поранених людей у Новодонецькому, які постраждали 10 вересня під час ворожого авіаудару шістьма бомбами.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.