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У Краматорську під час повторного обстрілу поранений рятувальник – ДСНС

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У Краматорську під час повторного обстрілу поранений рятувальник – ДСНС

Поранено працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій у Краматорську (Донецька обл.) під час повторного обстрілу при ліквідації пожежі, повідомила пресслужба відомства.

"У Краматорську під час повторного обстрілу поранений рятувальник! Наразі він перебуває в лікарні, його стан – задовільний", – йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними пресслужби, це сталося вночі під час ліквідації пожежі в приватному секторі. Під час виконання робіт російський окупант завдав повторного удару по вогнеборцям.

#донецька #рятувальник #поранення
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