Триває прийом робіт на IV Всеукраїнську премію «КонтраFACTS Media Awards 2026» із призовим фондом понад 200 тис. грн

Триває прийом робіт на IV Всеукраїнську премію журналістських робіт "КонтраFACTS Media Awards 2026", присвячену боротьбі з нелегальною торгівлею тютюновими виробами.

До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа і друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту та подкастів. На конкурс приймаються матеріали, опубліковані з 14 липня 2026 року, а прийом заяв триватиме до 30 вересня 2026 року включно.

Загальний призовий фонд премії становить понад 200 тис. грн, зокрема за перше місце передбачено 70 тис. грн, за друге - 40 тис. грн, за третє - 30 тис. грн, додаткові відзнаки від журі становлять по 20 тис. грн. Учасники, чиї роботи відповідають правилам конкурсу, отримають гарантовану премію у розмірі 2,5 тис. грн.

Організатором заходу виступає Асоціація "Укртютюн" за партнерства інформагентства "Інтерфакс-Україна", видання NV, Mind, Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) та ініціативи "Ні контрабанді!".