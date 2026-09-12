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У Кривому Розі рятувальники дістали тіло з-під завалів – ОВА

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У Кривому Розі рятувальники дістали тіло з-під завалів – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість загиблих у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) через нічну атаку ворога зросла до двох, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До двох зросла кількість загиблих через нічну атаку росіян на промислове підприємство у Кривому Розі. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка", – написав Ганжа у Телеграмі у суботу.

За даними ОВА, ще четверо людей поранені. Двоє з них залишаються у лікарні. 54-річний чоловік – у тяжкому стані.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та трьох поранених.

#жертви #атака #кривий_ріг
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