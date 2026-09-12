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СБС заявили про ураження комбінату "Тольяттикаучук" в Самарській області РФ

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СБС заявили про ураження комбінату "Тольяттикаучук" в Самарській області РФ

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України повідомили про ураження у ніч проти суботи, 12 вересня, комбінату "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ за 880 км від України.

"У ніч на 12 вересня оператори 1-го окремого центру СБС (https://t.me/army_1usc) разом з іншими складовими СОУ уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області рф", – йдеться у повідомленні СБС у Телеграмі у суботу.

Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів та високооктанових компонентів пального. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Відстань до цілі – ~880 км.

#тольяттікаучук #ураження #сбс
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