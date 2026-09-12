Командувач СБС: з 1 по 11 вересня знешкоджено 16 одиниць тіньового флоту РФ

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у межах операції "МоЛоЧКа", що триває десять тижнів, знешкодили 285 плавзасобів тіньового флоту РФ, зокрема з 1 по 11 вересня – 16 одиниць, повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

"Операція СБС "МоЛоЧКа" триває десять тижнів: 285 плавзасобів тіньового флоту впольовано у Азовському та Чорному морях. Азов стоїть наглухо, разом з Керченською протокою", – написав Бровлі у Телеграмі у суботу.

За його даними, з 1 по 11 вересня було знешкоджено 16 одиниць тіньового флоту.

Свій допис Мадяр завершив традиційно: "Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо".