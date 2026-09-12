Кількість постраждалих на Одещині зросла до 28 людей, двоє з них діти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну атаку по Одеській області зросла до 28 людей, серед них двоє дітей, зокрема п'ятимісячне немовля та 17-річний юнак, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За останніми даними, внаслідок ворожої атаки по Одещині постраждали 28 людей, серед них двоє дітей, зокрема п'ятимісячне немовля та 17-річний юнак", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його даними, госпіталізовано 14 постраждалих, вісьмом медики надали допомогу на місці, шестеро після огляду відмовилися від госпіталізації. Більшість постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина – у важкому стані.

Раніше повідомлялось про 17 постраждалих, серед них одна дитина, через масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газовопровід низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід.