Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих на Одещині зросла до 28 людей, двоє з них діти – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість постраждалих на Одещині зросла до 28 людей, двоє з них діти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну атаку по Одеській області зросла до 28 людей, серед них двоє дітей, зокрема п'ятимісячне немовля та 17-річний юнак, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За останніми даними, внаслідок ворожої атаки по Одещині постраждали 28 людей, серед них двоє дітей, зокрема п'ятимісячне немовля та 17-річний юнак", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його даними, госпіталізовано 14 постраждалих, вісьмом медики надали допомогу на місці, шестеро після огляду відмовилися від госпіталізації. Більшість постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина – у важкому стані.

Раніше повідомлялось про 17 постраждалих, серед них одна дитина, через масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газовопровід низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід.

#одеська #постраждалі #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО після 11 вересня

Зеленський: Відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО після 11 вересня

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що нинішню відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО …

Читати
Це історичний крок вперед – єврокомісар Кубілюс про перше засідання Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Це історичний крок вперед – єврокомісар Кубілюс про перше засідання Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс назвав "історичним кроком перед" перше установче засідання Альянсу ЄС та України у сф…

Читати