На Київщині відкрито Центр захисту, адвокації та відновлення дитини PANDA

Центр захисту, адвокації та відновлення дитини PANDA, присвячений пам'яті послідовного захисника прав дитини Дениса Монастирського, та створений за моделлю "Барнахус", розпочав роботу в одній з громад Київщини, повідомили Київська обласна військова адміністрація та Міністерство юстиції.

"Діти не мають стикатися з війною, жорстокістю чи болем. Але коли стається лихо, наше головне людське завдання – не просто знайти винних, а вберегти дитячу психіку й не ранити вдруге. Тут створено теплий, безпечний простір, де навколо маленької людини об'єднуються психологи, медики, юристи та правоохоронці", – написав очільник КОВА Тимур Ткаченко у Телеграмі, що взяв участь у відкритті центру у суботу.

За його даними, на Київщині понад 13 тисяч дітей опинилися у складних обставинах, і понад 11 тисяч із них постраждали від війни.

У відкритті центру також взяв участь заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов. "У Центрі поліцейські, медики, психологи та соціальні працівники комплексно допомагатимуть дітям, які постраждали від насильства, торгівлі людьми та воєнних злочинів. Простір працюватиме за міжнародною моделлю "Барнахус": необхідні слідчі дії та допомога проводитимуться в одному безпечному, дружньому до дитини середовищі, щоб уникнути її повторної травматизації", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі.

За даними Нацполіції, лише цього року від сексуального насильства, зґвалтувань, домагань і розбещення постраждали близько 800 дітей. Потерпілими від торгівлі людьми визнано ще 65 дітей. "Ми маємо не лише забезпечити невідворотність покарання для винних. Принципово важливо повернути дитину до нормального життя", – наголосив Нєбитов.

Міністр юстиції України Денис Маслов, який також взяв участь у заході, роз'яснив, що одна з ключових проблем системи захисту дітей, які пережили насильство, полягає в тому, що дитині часто доводиться знову і знову розповідати свою болючу історію різним фахівцям – слідчому, лікарю, психологу тощо.

За його словами, Україна працює над тим, щоб змінити цей підхід. Йдеться про впровадження моделі "Барнахус", яка дозволяє об'єднати в одному безпечному для дитини просторі проведення необхідних процесуальних дій. Головний принцип – мінімізувати повторну травматизацію та створити умови, за яких дитина не повинна багаторазово повторювати пережите.

Центр PANDA містить 30 місць для безпечного проживання дітей та спроможний допомагати близько 500 дітям на рік. У ньому облаштовані спеціальні приміщення для опитування дітей, спостереження та проведення судово-медичних експертиз.

"Ця модель має стати стандартом. Над цим ми працюємо разом із Верховною Радою України, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством внутрішніх справ України. Міністерство юстиції також співпрацюватиме з командою PANDA для вивчення цього досвіду та його подальшого масштабування в Україні", – зазначив Маслов.

"Для нашої області цей проєкт принциповий. Інтеграція моделі "Барнахус" на базі нашого обласного центру соціально-психологічної реабілітації – це спільне рішення та відповідальність на благо якісної реабілітації діток", – наголосив Ткаченко.