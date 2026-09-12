Кількість постраждалих у Запоріжжі минулої ночі через обстріли зросла до 8 людей – поліція

Кількість постраждалих у Запоріжжі через атаки ворога вночі зросла до восьми осіб, повідомила Національна поліція.

"Росіяни двічі за ніч атакували обласний центр. Через обстріли загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграм у суботу.

У поліції розповіли подробиці цієї ночі. Після півночі ворожі БпЛА поцілили по будинках мирних громадян. Загинули чоловік та жінка, ще четверо людей отримали поранення. Під час пожежі поліцейським довелося деблоковувати постраждалих з-під завалів.

Невдовзі росіяни знов ударили по місту ракетами – цілили по об'єктах інфраструктури. Обійшлося без загиблих, однак четверо громадян отримали поранення.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та одного пораненого.