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Кількість постраждалих у Запоріжжі минулої ночі через обстріли зросла до 8 людей – поліція

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Кількість постраждалих у Запоріжжі минулої ночі через обстріли зросла до 8 людей – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Кількість постраждалих у Запоріжжі через атаки ворога вночі зросла до восьми осіб, повідомила Національна поліція.

"Росіяни двічі за ніч атакували обласний центр. Через обстріли загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграм у суботу. 

У поліції розповіли подробиці цієї ночі. Після півночі ворожі БпЛА поцілили по будинках мирних громадян. Загинули чоловік та жінка, ще четверо людей отримали поранення. Під час пожежі поліцейським довелося деблоковувати постраждалих з-під завалів. 

Невдовзі росіяни знов ударили по місту ракетами – цілили по об'єктах інфраструктури. Обійшлося без загиблих, однак четверо громадян отримали поранення. 

Раніше повідомлялося про двох загиблих та одного пораненого.

#запоріжжя #постраждалі #обстріли
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