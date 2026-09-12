Петиція із закликом не встановлювати пам'ятник на місці демонтованого Леніна в Києві не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не встановлювати нових пам'ятників на бульварі Тараса Шевченка на місці знесеного пам'ятника Володимиру Леніну не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 14 липня і станом на 12 вересня петиція набрала лише 391 голос із 6 тис. необхідних.

"Останнім часом у медіа, від громадських активістів та від органів влади лунали різні ідеї щодо встановлення тих чи тих монументів на місці знесеного в грудні 2013 року пам'ятника Леніну на початку бульвару Тараса Шевченка. Закликаємо Київську міську раду остаточно (до рівня поверхні тротуару) демонтувати постамент згаданого радянського пам'ятника і не встановлювати на його місці ніяких нових пам'ятників, монументів чи меморіальних знаків", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що висловлені деякими експертами думки про нібито якесь особливе символічне значення цього місця для киян і всієї України, що зобов'язує неодмінно встановити тут пам'ятник одному з видатних державних діячів минулого є необґрунтованими.

"Заплановані на виготовлення і встановлення пам'ятників кошти краще спрямувати на будівництво додаткових укриттів у столиці та належне облаштування наявних", – додав автор.

Як повідомлялося, у центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик. Зокрема на місці колишнього пам'ятника Володимиру Леніну планувалося облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан.

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров висловлював думку, що на місці пам'ятників Володимиру Леніну в Києві має бути пам'ятник гетьману Павлу Скоропадському. Також він вважає ідеологічно небезпечним рішення облаштувати на місці колишнього пам'ятника Леніну фонтан.

У квітні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав міську владу врахувати експертні оцінки та позиції громадськості при реалізації ініціативи із встановлення фонтану на місці колишнього пам'ятника Леніну.

В кінці травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що на його думку фонтан є найбільш нейтральним рішенням для громадського простору на місці колишнього пам'ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку.

В червні петиції із закликом встановити пам'ятник "Привиду Києва", пам'ятний знак "Українському кобзарству" і колективний пам'ятний знак київським меценатам минулого на місці демонтованого монумента Леніну не набрали необхідної для розгляду кількості голосів.

Президент Володимир Зеленський у День Конституції ініціював встановлення пам'ятника геттману Іванк Мазепі на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Леніну. Архітектурний конкурс на пам'ятник Мазепі в Києві відбудеться в 2026 році.