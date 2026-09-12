Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 в Маямі, якщо той там буде – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися із Володимиром Путіним під час саміту "Групи двадцяти" у Маямі, повідомила DW.

В інтерв'ю виданню президент України сказав, що його країна має сильні позиції для переговорів, і запропонував зустрітися з Путіним у Маямі. За словами Зеленського, він полетить до Маямі, якщо глава Кремля відвідає саміт лідерів країн "Великої двадцятки" (G20). "Ми маємо зустрітися, поговорити і ухвалити рішення", – сказав Зеленський. За його словами, не має значення, що саме він скаже Путіну або що той скаже йому.

"Матиме значення лише результат. Це все", – сказав Зеленський.

Саміт "Групи двадцяти" відбудеться у грудні 2026 року.