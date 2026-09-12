У Росії дрони атакували Тольятті та Таганрог, на промпідприємствах виникли пожежі

Безпілотники у ніч проти 12 вересня атакували російські міста Тольятті Самарської області та Таганрог Ростовської області РФ, на промислових об'єктах виникли пожежі, повідомили місцеві телеграм-канали, губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев.

За попередньою інформацією моніторингових пабліків, у Тольятті під удар міг потрапити хімічний завод "КуйбишевАзот". В мережі публікували відео займання на території промислової зони міста.

Підприємство "КуйбишевАзот" є одним із найбільших виробників хімічної продукції в РФ. Воно спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, аміачної селітри, капролактаму та поліаміду, що мають критичне значення для російського військово-промислового комплексу.

Пожежа, що супроводжувалася вибухами, сталася вночі на складах болгарського військового заводу "Емко" поблизу села Царева-Лівада в районі міста Трявна.

За даними OSINT-аналізу ASTRA, у Таганрозі БпЛА ЗСУ, ймовірно, атакували військовий аеродром. Про дрони над Ростовською областю РФ місцеві канали попереджали з ночі на 12 вересня. Пізніше почали з'являтися відео від місцевих жителів, на яких видно густий дим над містом.

OSINT-експерт ASTRA встановив, що дим видно з боку військового аеродрому Таганрога.

"Таганрог-Центральний" – це військовий аеродром у Ростовській області Росії, розташований у межах міста Таганрога. На аеродромі базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк. Цю пожежу також фіксує моніторинговий канал exilenova_plus фіксує. Поруч з аеродромом дислокується 325-й авіаремонтний завод, який ремонтує транспортні літаки та комплектуючі. Це друга пожежа на складах "Емко" за останній місяць. 10 серпня аналогічний інцидент стався на складі боєприпасів поблизу села Беліца, тоді обійшлося без постраждалих.

Як повідомляє моніторинговий канал exilenova_plus, також уражено ТАГАЗ – Таганрогський автомобільний завод, підприємство, майданчики якого використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів для російської армії, що робить його важливим об'єктом російського ВПК. "На території підприємства зафіксовано пожежу, зокрема горить резервуар", – йдеться у повідомленні каналу у Телеграм у суботу.