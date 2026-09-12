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Чернігівська ОВА: 48 обстрілів зафіксовано минулої доби, 34 із них – це FPV-дрони у прикордонні

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Чернігівська ОВА: 48 обстрілів зафіксовано минулої доби, 34 із них – це FPV-дрони у прикордонні

Літня жінка зазнала гострої реакції на стрес через влучання БпЛА по приватному подвір'ю на Чернігівщині, знищена господарська будівля, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора пізно ввечері ворог вдарив "геранню" по селу Сновської громади. Удар прийшовся по приватному подвір'ю. Постраждала жінка старшого віку – в неї гостра реакція на стрес. Вогнем знищена господарська будівля", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його даними, протягом минулої доби було 48 обстрілів. 34 із них – це FPV-дрони у прикордонні.

"Уже від самого ранку агресор запускає десятки ударних дронів по Чернігівщині – працюють наші сили ППО. Поки без подробиць. Повітряна тривога триває по всій області. Жовтий рівень небезпеки – дронова загроза. Не нехтуйте! Прошу так само зважати на тривогу", – наголосив він у дописі.

#чернігівська #обстріли
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