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Події

У Болгарії горять склади боєприпасів ЕМКО – ЗМІ

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Пожежа, що супроводжувалася вибухами, сталася вночі на складах болгарського військового заводу "Емко" поблизу села Царева-Лівада в районі міста Трявна, повідомив телеканал Nova з посиланням на місцеву адміністрацію.

"У цьому районі є 11 складів. Пожежа почалася на одному місці, а потім поширилася на ще два сусідні. Боєприпаси спалахнули, і на місці події пролунала серія вибухів", – пише мовник на сайті у суботу.

Охорону складів евакуювали, район події оточили, а національну систему оповіщення про надзвичайні ситуації задіяли. За попередніми даними, постраждалих немає, загрози для мешканців найближчих населених пунктів не зафіксовано.

На місці працюють екстрені служби. Телеканал повідомив, що з території підприємства було чутно серію вибухів, обставини пожежі з'ясовуються.

Це друга пожежа на складах "Емко" за останній місяць. 10 серпня аналогічний інцидент стався на складі боєприпасів поблизу села Белиця, тоді обійшлося без постраждалих.

#боєприпаси #склади #болгарія
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