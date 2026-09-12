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ППО України вночі збила 101 з 129 ворожих БпЛА, 6 крилатих ракет "Калібр" та 2 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання ударних дронів та ракет на 20 локаціях

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ППО України вночі збила 101 з 129 ворожих БпЛА, 6 крилатих ракет "Калібр" та 2 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання ударних дронів та ракет на 20 локаціях
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / https://www.facebook.com/kpszsu

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 101 з 129 безпілотників противника, а також дві з шести випущених ворогом авіаційних ракет Х-59/69, шість з восьми ракет "Калібр" проте зафіксовано влучання ударних дронів на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих ворожих на чотирьох локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

" За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 цілей: 6 крилатих ракет "Калібр"; 1 S8000 "Бандероль"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 12 вересня (з 18:00 11 вересня) противник атакував: балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської обл. рф та ТОТ АР Крим; 8-ма крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Чорного моря; 6-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря; 129 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зокрема зазначається, що основним напрямком удару РФ була Одещина.

#ппо #цілі #пс_зсу
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