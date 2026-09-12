Вже відомо про 17 постраждалих на Одещині через масовану атаку ворога – ОВА

Кількість постраждалих в Одеській області внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зросла до 17 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наразі вже відомо про 17 постраждалих внаслідок масованої атаки по Одещині", – написав він з одного з місць ураження у Телеграм у суботу.

За його словами, ліквідація наслідків триває. Працюють рятувальники, благодійні організації, комунальні та всі екстрені служби. Мешканцям постраждалих будинків надають необхідну допомогу. Тимчасово закривають пошкоджені вікна.

Раніше повідомлялось про 12 постраждалих, серед них 1 дитина, через масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газовопровід низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід.