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У лікарні помер поранений під час атаки РФ на Дніпро 11 вересня чоловік – ОВА

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У лікарні помер поранений під час атаки РФ на Дніпро 11 вересня чоловік – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок отриманих під час атаки РФ на Дніпро 11 вересня поранень у лікарні помер 61-річний чоловік, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Медики понад 12 годин боролися за його життя. Та поранення виявилися надто важкими", – написав Ганжа в телеграмі в суботу.

А інформацією очільника ОВА, у лікарнях залишаються семеро поранених, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі вони отримують необхідну допомогу.

Загалом унаслідок ворожого удару допомога лікарів знадобилася 18 людям.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32023

#дніпропетровська #атака #жертва
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