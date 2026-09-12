Міноборони Німеччини може обмежити доступ уряду Саксонії-Ангальт до OPLAN у разі приходу AfD до влади

Міністерство оборони Німеччини розглядає можливість обмежити доступ уряду землі Саксонія-Ангальт до OPLAN – засекреченого плану оборони Німеччини та НАТО на випадок війни або кризи – у разі приходу до влади ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), повідомляє Bloomberg.

"Цей план, відомий як OPLAN, є документом обсягом 1000 сторінок, який визначає план оборони, розроблений німецькими та натовськими органами влади на випадок війни або кризи та передбачає скоординоване реагування федеральних і регіональних посадовців", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив посадовцям, що хоче гарантувати, аби уряд землі на чолі з AfD не мав можливості передати цей план Росії, повідомила Bloomberg особа, обізнана з обговоренням.

Пісторіус виклав свої наміри у вівторок під час закритої зустрічі з експертами з питань оборонної політики від парламентських груп коаліції. Джерело видання говорило на умовах анонімності, оскільки переговори не є публічними.

Очікується, що OPLAN може бути активований у разі ескалації з Росією. План ґрунтується на центральній ролі Німеччини як вузлової держави НАТО, через яку війська Альянсу переміщуватимуться на схід у межах будь-яких зусиль із захисту військового альянсу.

Повна версія OPLAN доступна керівникам усіх 16 земель Німеччини, тоді як місцеві органи влади мають доступ до частин загального плану.

"Німецькі посадовці протягом кількох місяців розглядали способи захисту конфіденційної інформації у разі, якщо ультраправа партія візьме під контроль операції у сфері безпеки на рівні землі. Серед варіантів – видалення або засекречення певних даних", – інформують в повідомленні.