Кількість постраждалих унаслідок атаки на Кривий Ріг зросла до трьох – ОВА

Внаслідок атаки на промислове підприємство у Кривому Розі загинула людина, ще троє дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа ранком суботи.

За його словами, до лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка.

"У Кривому Розі понівечене промислове підприємство. Загинула людина. Ще троє постраждали. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного", – написав Ганжа в Телеграм-каналі.

Загалом ворог майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією.

Пошкоджене підприємство також у Дніпрі.

На Нікопольщині під ударом перебували райцентр і Марганецька громада. Понівечені приватні оселі та пожежна частина.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська та Раївська громади. Там сталися пожежі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32022