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Окупанти за добу втратили 1500 осіб та 648 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1500 осіб та 648 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1500 окупантів, 85 артсистем, десять бронемашин, 2045 БПЛА, а також 648 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб, танків – 12 342 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од., артилерійських систем – 49 601 (+85) од., РСЗВ – 2 115 (+6) од., засоби ППО – 1 633 (+11) од., літаків – 442 (+1) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 586 (+13) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од., крилаті ракети – 5 103 (+0) од., кораблі катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 147 849 (+638) од., спеціальна техніка– 4 676 (+10) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Z7W6yinyJ/

#генштаб #втрати #рф
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