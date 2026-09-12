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На Сумщині внаслідок російських атак загинув чоловік, троє людей поранені та травмовані – поліція

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На Сумщині внаслідок російських атак загинув чоловік, троє людей поранені та травмовані – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Внаслідок російських атак на Сумщині загинув 68-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення та травми, повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як наголошується, під ударами перебували 22 населені пункти області.

"Внаслідок російських атак на Сумщині загинув 68-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення та травми. Під ударами перебували 22 населені пути області. У Миропільській громаді ворожий безпілотник вбив 68-річного чоловіка. У Новослобідській громаді FPV-дрон поранив 64-річного місцевого жителя", – інформують у відомстві ранком суботи.

Як наголошують правоохоронці, до лікарні також звернулися 19-річна та 48-річна жінки, які дістали травми під час атаки на торговельний центр у Сумській громаді 9 вересня.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/76558

#сумська #жертви #атаки
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