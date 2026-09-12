12 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 вересня відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, День фізичної культури і спорту, День українського кіно, День українського борщу.

Ще сьогодні Міжнародний день усвідомленості, Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь, Всесвітній день надання першої медичної допомоги, Всесвітній день дельфінів, Міжнародний день в'язання гачком.

Німеччина – День німецької мови.

День міста святкують Дніпро, Каховка, Миколаїв, Луганськ, Житомир, Вінниця, Бахмут.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Автонома

День 1661 Російська агресія - Day 1661 Russian aggression

День військ радіоелектронної боротьби Збройних Сил України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні 12 вересня Дня військ радіоелектронної боротьби.

Відповідний указ №679/2025 "Про День військ радіоелектронної боротьби" від 12 вересня опублікований на сайті глави держави.

"З метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави, постановляю: установити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який відзначати щороку 12 вересня. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті документу.

Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога.

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй зі співпраці Південь-Південь

Започаткований для підвищення обізнаності про важливість співпраці між країнами, що розвиваються, для досягнення спільних цілей сталого розвитку.

Історія цього дня починається від 1974 року, коли Генасамблея ООН створила спеціальний підрозділ для сприяння технічній співпраці між державами, що розвиваються. 1978 року на конференції в Буенос-Айресі був затверджений план дій щодо розвитку цієї співпраці, відомий як Буенос-Айреський план.

День українського борщу

День українського борщу – улюблене, але поки неофіційне свято, було запропоноване для відзначення щороку у другу суботу вересня. У січні 2022 року Комітетом Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики було подано проект постанови №6361 про встановлення Дня українського борщу.

Проєкт так і не розглянули, що не дивно під час війни. Але соцмережі та любов до традиційної страви – зробили свою справу. Подія вже популярна і всенародна.

День українського кіно

Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно. Свято було започатковано указом Президента України від 12 січня 1996 року і призначено на другу суботу вересня.

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

У 2000 році членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця було ініційовано щорічне проведення Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги. Відтоді це свято відзначається у другу суботу вересня щорічно.

Всесвітній день дельфінів

Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про збереження дельфінів та проблеми, з якими вони стикаються. Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про нагальну потребу захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування середовища існування, забруднення, полювання та рибальство.

Міжнародний день в'язання гачком

Цей день присвячений всім, хто захоплюється в’язанням гачком, і має на меті популяризацію цього виду рукоділля. Ініціатором створення цього свята став блогер зі США, який захопився виробництвом в’язальних гачків. Він закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню, і ця ідея знайшла підтримку серед рукодільниць у всьому світі. В’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що ця техніка з’явилася і стала популярною лише на початку XIX століття.

Міжнародний день усвідомленості

Це свято було започатковане 2011 року видавництвом Wisdom Publications, яке спеціалізується на виданні книжок з буддійської філософії та практичних матеріалів про усвідомленість. Метою цього дня є підвищення обізнаності про користь та цінність усвідомленості. Усвідомленість допомагає людям зосереджуватися на теперішньому моменті, відчувати своє тіло, емоції та потреби, а також зменшувати стрес і покращувати загальне самопочуття.

Народилися в цей день:

105 років від дня народження Станіслава Германа Лема (1921–2006), польського письменника-фантаста, філософа, футуролога;

90 років від дня народження Володимира Прокоповича Газіна (1936–2021), українського історика, одного з провідних германістів України;

90 років від дня народження Петра Єфремовича Лемського (1936), українського скульптора, графіка, реставратора, педагога.

Ще цього дня:

1934 - Заснований політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1944 - На територію Німеччини вступають перші американські війська;

1958 - У компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;

1990 - Підписаний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини;

1991 - У Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 - У Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту "Queen", який відвідує близько 350 тисяч глядачів.

Церковне свято





День пам’яті святого священномученика Автонома

Автоном був єпископом в Італії під час правління імператора Діоклетіана (284–305). Через переслідування християн він покинув свою країну і оселився у Віфінії, в містечку Сорея.

Автоном ревно проповідував християнство і навернув багатьох язичників, заснувавши велику церкву, яку освятив в ім’я Архистратига Михаїла. Він висвятив Корнилія спочатку в сан диякона, а потім у пресвітера.

Під час служби в храмі язичники напали на нього і після катувань убили, обливши вівтар його кров’ю. Після смерті тіло святого було поховане за християнським звичаєм, а згодом на місці його поховання було споруджено церкву. Мощі святого Автонома були знайдені нетлінними, пізніше створений храм на його честь.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.

З прикмет цього дня:

Якщо листя на дубах і березах вже опало — зима буде м'якою, а якщо тримається на деревах — чекайте на сувору. Багато жолудів віщують щедрий урожай наступного року та кращий врожай озимих. Рясний врожай горобини передбачає дощову осінь і сніжну зиму. Теплий вечір цього дня обіцяє сухий вересень і хороший урожай надалі. Павутиння у повітрі свідчить про наближення потепління. Ясний світанок — до теплого і сонячного дня.

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