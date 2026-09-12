Лубінець обговорив із представниками Польщі та NB8 повернення українців із російської неволі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та представниками МЗС країн Нордично-балтійської вісімки (NB8), під час яких обговорив повернення українських дітей, цивільних та військовополонених, яких незаконно утримує або депортувала Росія.

Під час зустрічі із Сікорським Лубінець також порушив питання захисту прав та безпеки понад мільйона українців, які перебувають у Польщі через російську агресію проти України.

"Також обговорили повернення українців, яких Росія незаконно утримує, і наших дітей, яких вона депортувала. Окремо – посилення співпраці з новою Уповноваженою з прав людини Польщі Сильвією Ґреґорчик-Абрам", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі.

Під час зустрічі з представниками МЗС країн Нордично-балтійської вісімки обговорювалася спільна робота задля повернення українських дітей, цивільних заручників та військовополонених.

За словами Лубінця, станом на сьогодні Україна повернула 2573 дитини та 9726 дорослих українців, зокрема 903 цивільних і 8823 військовополонених.

"Водночас необхідно розробляти додаткові дієві механізми, які допоможуть пришвидшити цей процес. Адже час – не на нашому боці", – зазначив омбудсмен.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12510