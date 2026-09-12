Сибіга висловив співчуття у зв'язку з ДТП у Швейцарії, в якій постраждали громадяни Нідерландів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття родинам загиблих та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим унаслідок автобусної аварії у Швейцарії, серед яких є громадяни Нідерландів.

"Я глибоко засмучений трагічною автобусною аварією у Швейцарії, яка забрала життя людей і призвела до десятків поранених, серед яких є громадяни Нідерландів", – написав Сибіга в соціальній мережі Х.

Міністр висловив щирі співчуття родинам та близьким загиблих і побажав усім постраждалим якнайшвидшого та повного одужання.

"Україна солідарна з Нідерландами та нашими нідерландськими друзями у цей важкий час", – наголосив Сибіга.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен повідомив, що нідерландська сторона перебуває на зв'язку з послом, який разом із командою надає допомогу постраждалим на місці події.

"Жахливі новини зі Швейцарії, де сталася аварія автобуса, в якій постраждало багато громадян Нідерландів. Ми перебуваємо на зв'язку з послом, який разом із командою надає допомогу постраждалим на місці події. Мої думки – з жертвами, їхніми близькими та іншими постраждалими", – зазначив Берендсен.

За даними Deutsche Welle, п'ятеро людей загинули та щонайменше 48 дістали поранення внаслідок аварії туристичного автобуса поблизу альпійського села Суш у східному кантоні Граубюнден. Аварія сталася у другій половині дня в четвер.

За інформацією місцевої поліції, на місце аварії були направлені екстрені служби. Автобус рухався дорогою між Сушем і розташованим неподалік Цернецом, де близько 16:45 за місцевим часом зіткнувся з відбійником, після чого з'їхав з дороги, перекинувся та зупинився на боці.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2098441341784961353?s=46

https://x.com/ministerbz/status/2098324592104219114?s=46

https://amp.dw.com/en/switzerland-five-killed-in-tourist-bus-crash/a-79221766