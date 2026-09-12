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Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Канаді

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими пілотами, які проходять підготовку в Міжнародній школі підготовки пілотів у Канаді, для опанування сучасних винищувачів, зокрема F-16 та "Гріпен".

"Зустрівся з нашими військовими пілотами, які проходять навчання в Міжнародній школі підготовки пілотів у Канаді. Хлопці навчаються, щоб бути готовими опанувати сучасні винищувачі, зокрема F-16 та "гріпени", і посилити українську бойову авіацію", – наголосив президент у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

За його словами, Україна робить усе для захисту неба, а головним для цього є хороші та вмотивовані пілоти.

"Пишаємося, що в нас в Україні, в наших Збройних Силах є саме таке покоління молодих льотчиків", – наголосив президент.

Зеленський також подякував Канаді, усім інструкторам і навчальному центру за якісну підготовку українських пілотів.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський інформував, що на сьогодні в Канаді триває підготовка 21 українського пілота.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/17gdjruXGE/?mibextid=wwXIfr

#зустріч #навчання #канада #пілоти
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