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Кількість загиблих унаслідок атаки РФ на Запоріжжя зросла до двох, одна людина постраждала – очільник Ради оборони

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Внаслідок загибелі 37-річного чоловіка, тіло якого підняли з-під завалів зруйнованого будинку, кількість загиблих через атаку російських безпілотників на Запоріжжя зросла до двох, повідомив очільник Ради оборони Запорізької області у Телеграм.

За його інформацією, внаслідок атаки загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік.

"Вже двоє загиблих: з-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Запоріжжі підняли тіло чоловіка…Загинули 64-річна жінки та 37-річний чоловік. Поранень дістала 59-річна жінка", – наголосив Федоров в ніч на суботу.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/48125

#запоріжжя #жертви #атака
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