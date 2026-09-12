Румунія піднімала в повітря два F-16 через виявлення повітряних цілей біля кордону з Україною

Два винищувачі F-16 ВПС Румунії були підняті в повітря у п'ятницю після виявлення групи повітряних цілей приблизно за 16 км на північ від Вилкового Одеської області поблизу румунського кордону, повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

За даними відомства, у п'ятницю, 11 вересня, близько 04:15 система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Румунією.

Національний військовий командний центр повідомив Головну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення в північній частині повіту Тулча. О 04:36 там було розіслано повідомлення RO-Alert.

"Два літаки F-16 румунських ВПС, які виконували завдання з патрулювання повітряного простору на 86-й авіабазі "Борча", були підняті в повітря для спостереження за ситуацією", – йдеться в повідомленні.

Міністерство національної оборони Румунії зазначило, що про вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося.

Джерело: https://english.mapn.ro/cpresa/6863_press-information