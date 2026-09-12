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Події

Сили оборони відбили з початку доби 207 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 207 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Агресор завдав 78 авіаційних ударів із застосуванням 233 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6395 дронів-камікадзе та здійснив 1875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 26 та 16 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42203

#війна #ворог #генштаб #атаки
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