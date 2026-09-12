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Двох людей дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі

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У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку двох людей, наразі їх обстежують медики, повідомив очільник Ради оборони Запорізької області в Телеграм.

"3-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей. Наразі постраждалих обстежують медики", – наголосив Федоров в повідомленні м поширеному в ніч на суботу.

Раніше очільник Ради оборони області наголошував, що російський безпілотник ударив по приватному сектору. В результаті атаки виникли пожежі та руйнування.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/48114

#запоріжжя #постраждалі #атака
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