Двох людей дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку двох людей, наразі їх обстежують медики, повідомив очільник Ради оборони Запорізької області в Телеграм.

"3-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей. Наразі постраждалих обстежують медики", – наголосив Федоров в повідомленні м поширеному в ніч на суботу.

Раніше очільник Ради оборони області наголошував, що російський безпілотник ударив по приватному сектору. В результаті атаки виникли пожежі та руйнування.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/48114