Посли ЄС знову не змогли продовжити санкції проти РФ, наступне засідання відбудеться 14 вересня – ЗМІ

Посли країн ЄС у п'ятницю знову не змогли продовжити дію санкцій проти Росії, наступне засідання відбудеться в понеділок, 14 вересня, за день до завершення терміну їхньої дії, повідомляє редактор європейського відділу Радіо Свобода Рікард Йозвяк (Rikard Jozwiak) у соцмережі Х.

"Сьогодні посли знову не змогли продовжити дію санкцій. Наступне засідання відбудеться в понеділок, за день до закінчення терміну 15 вересня", – написав він.

За його словами, Словаччина, як і раніше, прагне виключити Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку санкцій.

"Ситуація ще більше ускладнилася, оскільки Франція також хоче, щоб Усманова виключили з чорного списку", – зазначив Йозвяк.

Джерело: https://x.com/rikardjozwiak/status/2098421523950207485?s=46