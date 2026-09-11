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У Подільському районі Києва ліквідували пожежу внаслідок повторної атаки РФ – ДСНС

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Рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховій будівлі в Подільському районі Києва, що виникла внаслідок повторної атаки російських військ, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Пожежа виникла 11 вересня. Вогнеборці ліквідували займання на площі 500 кв. м. За даними ДСНС, жертв і постраждалих унаслідок пожежі немає.

"вогнеборці ліквідували пожежу, спричинену російською атакою 11 вересня внаслідок повторної атаки росіян у Подільському районі виникла пожежа у двоповерховій будівлі", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/74503

#київ #пожежа #атака
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