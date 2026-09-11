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Зеленський у Торонто обговорив із канадським бізнесом реалізацію домовленостей між Україною та Канадою

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Президент України Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками канадських компаній, фінансових інституцій та інвестиційних фондів, з якими обговорив практичну реалізацію домовленостей між Україною та Канадою.

"Тільки вчора ми з Марком Карні підписали документ про сторічне партнерство та домовилися про нові пакети підтримки – від оборонних технологій до фінансування енергетики й відбудови. І вже сьогодні говоримо з канадським бізнесом про те, як практично реалізувати всі ці домовленості заради спільних інтересів України та Канади", – написав Зеленський у Facebook.

За його словами, йдеться передусім про оборонно-промисловий комплекс, енергетику, агросектор, банківську сферу, інфраструктуру та підтримку українських ветеранів.

"Дуже важливо, що канадському бізнесу це дійсно цікаво. Разом маємо зробити все це взаємовигідною win-win історією", – зазначив президент.

Зеленський наголосив на важливості залучення інвестицій для майбутнього відновлення України.

"Залучення інвестицій зараз – це закладення основ для відновлення нашої держави. І ті, хто підтримує нас у найважчий період, точно будуть разом із нами надалі", – заявив він.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1Esq4Xv5M6/

#бізнес #канада #розмова
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