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Зеленський привітав єврейську громаду України та всіх, хто святкує Рош га-Шана

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Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України та всіх у світі, хто святкує Рош га-Шана, побажавши миру, добра та злагоди.

"Вітаю єврейську громаду України та всіх у світі, хто святкує Рош га-Шана. Кожного й кожну, хто зустрічає це свято, захищаючи життя та відстоюючи свободу й безпеку інших. Бажаю миру, добра та злагоди", – написав Зеленський у Телеграм.

Він зазначив, що початок нового року є часом для нових надій і віри в краще майбутнє.

"Нехай цей новий рік принесе надійний мир у кожну родину. Нехай у ньому буде якомога більше світла, людяності та добра, яке завжди перемагає зло", – побажав президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20824

#хасиди #привітання #президент
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