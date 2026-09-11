Близько 70% Києва отримує диференційовані сигнали про рівень повітряної та ракетної загрози – КМДА

Система оповіщення столиці наразі дає змогу близько 70% міста отримувати окремі сигнали залежно від рівня загрози – дронової чи ракетної, до кінця року планується оновити ще 50 гучномовців, повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Приблизно 70% міста покривають диференційовані повідомлення – звуковий сигнал і голосова інформація про рівень небезпеки. До кінця року у місті запрацюють ще 50 оновлених сирен, а в наступному році весь Київ буде на диференційованому сигналі", – сказав Пантелеєв під час брифінгу, повідомляє сайт КМДА в п'ятницю.

За його словами, йдеться, зокрема, про можливість окремо інформувати містян про ризик дронової атаки із жовтим рівнем небезпеки та ракетну загрозу із червоним рівнем небезпеки.

Пантелеєв зазначив, що модернізація елементів системи оповіщення в Києві розпочалася кілька років тому. Вона проводиться таким чином, щоб не впливати на ефективність та технічну справність поточної системи.

"Зокрема, це стосується і повітряної тривоги, адже рішенням Уряду запроваджені жовтий та червоний рівні небезпеки, враховуючи поточну ситуацію. На жаль, стан дуже напружений, інтенсивність обстрілів збільшується, тому місто відповідним чином має адаптуватися до нових реалій", – пояснив він.

Він також нагадав, що відповідно до ухвалених урядом рішень в умовах погіршення безпекової ситуації Рада оборони міста Києва прийняла зміни щодо життєдіяльності столиці.

З 10 вересня комендантська година в Києві триває з 1:00 до 5:00. Також на годину збільшено час роботи громадського транспорту, зокрема наземного та метрополітену.

Щодо роботи ТРЦ і супермаркетів, за словами Пантелеєва, вони можуть працювати в умовах жовтого рівня небезпеки. Водночас у супермаркетах мають бути так звані безпекові простори – приміщення, які слугуватимуть укриттям для відвідувачів або персоналу.

"Хто зараз таких приміщень не має, повинні їх організувати протягом 3-х місяців. Місто в межах своїх повноважень сприятиме й допомагатиме виконувати ці завдання", – зазначив Пантелеєв.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/vidzavtra_z_10_veresnya_u_stolitsi_zminitsya_grafik_roboti_metropolitenu_ta_nazemnogo_transportu/