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Зеленський: треба знайти можливість "енергетичного перемир'я"

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Зеленський: треба знайти можливість "енергетичного перемир'я"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно знайти можливість для "енергетичного перемир'я", за якого Росія не завдаватиме ударів по українській енергосистемі, і тоді Україна не відповідатиме відповідно.

"Тобто розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я, якщо можна так сказати, використовувати таке словосполучення. Коли захищена енергетика обох країн. Якщо русскіє, іншими словами, не будуть бити по нашій енергетичній системі, і наші люди будуть зі світлом, Україна також не буде відповідати відповідно", – сказав Зеленський на Ялтинській Європейській Стратегії (YES).

Він наголосив, що Україна спроможна відповісти Росії на її операції, зокрема у разі ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

"Росія знає, що якщо вони будуть бити, а вони готуються бити по нашій енергетичній системі – Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми будемо намагатись відповісти достойно", – зазначив президент.

#рф #енергетика #зеленський
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