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Зеленський: Відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО після 11 вересня

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Зеленський: Відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО після 11 вересня
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що нинішню відповідь України на російський терор не можна порівнювати із застосуванням статті 5 НАТО після терактів 11 вересня 2001 року, оскільки Україна не має аналогічної юридичної гарантії безпеки.

"Сьогодні відповідь русскім дає, передусім, Україна на їх терор, на їх удари, на захоплення, на вбивства. І це справедлива відповідь. І питання до всіх партнерів, які ми дуже вдячні, які з нами. Ми вдячні, що вони в цій відповіді з нами, але питання, чи це достатньо", – сказав Зеленський, виступаючи на Ялтинській Європейській Стратегії (YES).

"Чи можемо ми це порівнювати з застосуванням статті 5? Чи ми можемо порівнювати це з об'єднанням всього світу навколо цієї страшної трагедії 25 років тому? Ми, напевно, не можемо порівнювати ці речі", – додав він.

За словами президента, в України сьогодні є партнерства, однак нема такої юридичної можливості, оскільки поки що передусім Україна не в НАТО.

"Тому що це, мені здається, дуже важлива гарантія безпеки для нашої держави", – зазначив президент.

#рф #зеленський #відповідь
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