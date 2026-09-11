Зеленський: санкції США проти РФ мають запроваджуватися вже зараз

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США мають посилити санкції проти Росії вже зараз, незалежно від того, чи буде ухвалено законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкційного тиску на РФ.

"Санкції повинні зараз вводити. Чи це через закон Ліндсі (Грема -ІФ-У), чи це рішенням адміністрації (Трампа – ІФ-У), але санкції повинні бути сильніші. Тому що це інструмент, який є в Сполучених Штатах Америки, інструмент не військовий для того, щоб позбавляти можливості Росії щоденно фінансувати війну проти України, проти людей", – сказав Зеленський на Ялтинській Європейській Стратегії (YES).

"Я, чесно кажучи, іноді не розумію, чому не виходить приймати рішення швидко. Бо під час війни краще прийняти іноді не ідеальне рішення, ніж нічого не робити", – зазначив президент.

За його словами, рішення щодо економічних та енергетичних обмежень проти РФ, а також обмежень на виробництво нею балістичних ракет та іншої зброї мають ухвалюватися невідкладно.

"Що ми робимо? Що ми чекаємо? На що? Кожного дня Росія застосовує балістику. Десять – це ракет, двадцять, п'ятдесят. Кожна людина важлива", – наголосив Зеленський.

Водночас він назвав символічним і важливим ухвалення законопроєкту Грема, наголосивши на його підтримці України, а також зазначив необхідність сильних рішень адміністрації президента США Дональда Трампа.