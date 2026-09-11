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Зеленський в 25-ту річницю 9/11: тоді НАТО показало свою силу

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Зеленський в 25-ту річницю 9/11: тоді НАТО показало свою силу
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський в річницю руйнування веж Всесвітнього торгового центру висловив співчуття народові США.

"Сьогодні важливий день – день сильних людей – і в той самий час достатньо трагічний. Двадцять п'ять років тому 11 вересня було завдано удару по людях. Страшний удар, трагедія у Сполучених Штатах Америки. Загинуло близько 3 тисяч людей із 90 країн світу, у тому числі українці. Шана всім героям, котрі тоді робили все, щоб зберегти життя іншим. Поліцейські та пожежники й просто небайдужі люди, серед них і ті, хто мав українське походження. Висловлюємо шану, повагу, співчуття", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що реакція на теракт була демонстрацією сили НАТО.

"Тоді НАТО показало свою силу. І це дуже важливо, що була відповідь на тероризм, застосована стаття 5. Це говорить про те, що на будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свій вибір по захисту прав, свобод, цінностей, повинна бути відповідь. Бо зло повинне бути покаране", – зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20819

#річниця #втц #зеленський #сша
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