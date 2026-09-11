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Через аварію припинено водопостачання Київського та Хаджибейського районів Одеси

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Через аварію припинено водопостачання Київського та Хаджибейського районів Одеси

У зв'язку із відсутністю електроенергії тимчасово припинено водопостачання Київського та Хаджибейського районів Одеси, повідомляє підприємство, що забезпечує водопостачання та водовідведення міста й прилеглих населених пунктів Одеської області "Інфоксводоканал".

За інформацією ДТЕК "Одеські електромережі" сталося аварійне відключення обладнання, через що ряд споживачів залишились без електроенергії. Також було знеструмлено деякі об'єкти "Інфоксводоканалу" та наявні резервні вводи до них, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ввечері в п'ятницю.

У зв'язку з цим без водопостачання залишились споживачі Київського та Хаджибейського районів міста, а у Приморському районі можливе тимчасове зниження тиску.

Після усунення аварії енергетиками та забезпечення електропостачання буде поступово відновлено подачу води, інформує "Інфоксводоканал".

Джерело: https://t.me/infoxvodokanal/1247

#одеса #водопостачання #аварія
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